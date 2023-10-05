Согласно информации издания Nature Communications, специалистам из Оксфордского университета удалось напечатать на 3D-принтере нервные клетки мозга. Свои достижения ученые оформили в научную работу, благодаря которой человечество получит возможность воссоздавать кору головного мозга при помощи технологии биопринтинга.

Во время своего исследования авторы научной работы методом капельной печати смогли создать ткани человеческого головного мозга нервных стволовых клеток, состоящие из двух слоев. Печатный материал ученые взяли из индуцированных человеком плюрипотентных стволовых клеток (HIPSC), способные при необходимости превращаться в любые другие клетки.

Последующие эксперименты состояли из имплантации полученных клеток в срезы мозгов мыши. В процессе эксперимента, выяснилось, что данные импланты смогли интегрироваться в структуру мозга и выполнять функции подобно работе естественных клеток. В будущем это даст возможность ученым изучать работу коры головного мозга человека и восстанавливать мозг людей, получивших черепно-мозговые травмы.