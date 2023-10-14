Общеизвестным фактом является существование пяти базовых вкусов, распознаваемых человеческим языком, а именно – кислого, сладкого, горького, соленого и умами (вкус мясных продуктов). Однако последнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, ученых из Университета Южной Калифорнии (США) доказывает существование шестого базового вкуса.

Согласно проведенным исследованиям, новый вкус представляет собой привкус, напоминающий соленую лакрицу – популярное в Скандинавии лакомство из корневища солодки с добавлением хлорида аммония. Группа исследователей обратила внимание на языковой рецептор ОТОР1, отвечающий за распознавание кислого вкуса, посредством проникновения в клетки ионов водорода.

Исследователи сделали предположение, что данный рецептор связан с хлоридом аммония, присутствующим в минералах в виде соленого аммиака, который образуется при сжигании углей и конденсации угольных газов. В ходе эксперимента удалось выяснить, что рецептор ОТОР1 активируется под воздействием хлорида аммония. При этом ученые предполагают, что способность различать вкус хлорида аммония человек получил в ходе эволюции для защиты от употребления токсичной пищи.