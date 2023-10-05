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Заслуженная артистка России Наталья Варлей рассказала, что прекратила дружеское общение с музыкантом Андреем Макаревичем (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ). По словам актрисы, ранее она часто общалась с основателем группы «Машина времени», но теперь он стал «другим человеком». Об этом Варлей заявила в эфире шоу Вячеслава Манучарова.

По словам артистки, ранее она пребывала в очень хороших отношениях с Андреем Макаревичем. «Был милым и славным мальчиком. Даже помню, как в кинотеатре «Минск» у него был первый большой концерт», – отметила Наталья Варлей. Также она рассказала, как участвовала в его кулинарной передаче «Смак» – «готовила там капустный пирог».

Актриса подчеркнула, что покинув свою Родину, Андрей сделал для себя выбор, поэтому она не желает больше с ним поддерживать никакие отношения. Также Варлей подчеркнула, что многие уехавшие из Российской Федерации артисты использовали Родину в качестве «кормовой базы». Но как началась спецоперация на Украине, они тут же бежали за границу.

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