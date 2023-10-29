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На Купянском направлении снова воцарилась оперативная пауза. Артиллерия перестала работать с обеих сторон, беспилотные аппараты поднимаются в небо крайне редко. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Портал «Свободная пресса» пишет, что даже самые опытные российские артиллеристы поражаются поправкам, которые нужно вносить для повторных ударов. Сумасшедший ветер просто сдувает снаряды, отправляя их в неизвестном направлении.

С утра в воскресенье скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Впрочем, уже к середине дня он стал стихать, а к вечеру на вражеские позиции снова отправятся новые порции артиллерийских снарядов и планирующие авиабомбы.

Ранее же Сергей Зыбинский, возглавляющий пресс-центр группировки «Запад», рассказал об уничтожении штурмовых групп ВСУ общей численностью до 50 боевиков и трех пикапов. Отмечается, что ВС РФ сумели отразить три попытки наступления со стороны противника.

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