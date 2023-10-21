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Электронные сигареты или просто вейпы, а также их популярность у подростков вызывают серьезную обеспокоенность у родителей, учителей, а также у ученых, которые исследуют влияние этих девайсов на неокрепший организм.

«Комсомольская правда» поясняет, что вейпы опасны для здоровья наличием в жидкостях никотина, вызывающего привыкание, а также негативно влияющего на когнитивные функции подростка и на его психическое состояние.

Также электронные сигареты способны провоцировать ожог легких (феномен EVALI), возникающий при подаче пара высокой температуры.

Негативными последствиями курения вейпа могут оказаться отравление, выражающееся в тошноте и рвоте, головных болях, учащенном сердцебиении, а также тяжелые аллергические реакции.

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал родителям о признаках, которые дают возможность точно узнать, что подросток курит электронную сигарету. Первым делом нужно обратить внимание на запахи – комната ребенка и его одежда могут пахнуть популярными ароматизаторами шоколада, фруктов, выпечки, ягод.

Также признаком курения вейпа являются жирные пятна, появляющиеся на одежде или на мягкой мебели. Они также имеют приятные запахи, поэтому несложно понять, что их происхождение – это электронная сигареты.

Нарколог призвал обращать внимание и на состояние подростка. Если он стал вдруг скрытным и замкнутым, если замечаются раздражительность, сонливость, частый упадок сил, суетливость, стоит волноваться – не исключено, что ребенок начал курить вейп.

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