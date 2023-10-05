Топ-модель Наоми Кэмпбелл, принимающая участие в Неделе моды в Париже, попала в объективы журналистов, возвращаясь в отель с очередного мероприятия. При этом она чуть не стала жертвой собственного эффектного наряда.

Журналисты запечатлели 53-летнюю Наоми в брючном костюме с приталенным эффектным блейзером. Наиболее интересной его деталью стал V-образный вырез. Из-за глубокого декольте топ-модель не стала надевать бюстгальтер.

Когда Кэмпбелл выходила из авто, она неудачно подняла руку выше, чем полагалось в таком откровенном наряде. В результате ее грудь оголилась несколько больше, чем рассчитывала супермодель. Но ситуацию спас сотрудник секьюрити. Он метнулся к Наоми и прикрыл ее от посторонних взглядов и объективов. Уже через мгновение модель привела блейзер в порядок.

Несмотря на это, некоторые журналисты среагировали на ситуацию быстрее секьюрити и успели запечатлеть оголившуюся грудь Кэмпбелл. Фотографии тут же разлетелись по Сети. Поклонники отметили, что звезда все еще находится в хорошей форме, а также восторженно оценили ее наряд.