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Протяженность подземных туннелей, возведенных радикальной палестинской группировкой ХАМАС, только в северной части анклава составляет более 400 километров. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных силы Ирана Мохаммад Багери. Его словам приводит агентство Tasnim.

По его словам, размеры подземных ходов позволяют перемещать под землей на мотоциклах или даже автомобилях в некоторых местах. При этом общая протяженность подземных ходов в северной части сектора Газа составляет внушительные 400 километров. Один из концов этих туннелей находится на территории Израиля, а другие выходы расположены в секторе Газа.

Багери также добавил, что бойцы палестинского движения ХАМАС хорошо подготовлены к наземной операции Армии обороны Израиля. Как только в секторе Газа будет восстановлен доступ к Интернету, то весь мир увидит «последствия поражения техники ЦАХАЛ». По его словам, израильская армия уже потеряла несколько своих танков и десятки военнослужащих.

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