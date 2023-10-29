Тг-канал «Архангел спецназа Z» сообщил об уничтожении штурмовой группы ВСУ, которая на Запорожском направлении пыталась атаковать позиции ВС РФ на бронетранспортере M113. Техника американского производства тоже ликвидирована, передает портал News.ru.

Военные корреспонденты рассказали, что ВСУ попытались в очередной раз двинуть свои силы в наступление и прорвать оборону российских войск. Но закончилась эта попытка так же плачевно, как и предыдущие. Удар ВС РФ уничтожил бронетранспортер вместе со всей штурмовой группой.

Эти боевые машины Соединенные Штаты отправили на Украины вместо обещанных тяжелых БМП «Брэдли». В августе командование ВСУ высказывало возмущение этим фактом. Все дело в том, что боевиков несколько недель подряд учили использовать боевые машины пехоты, но в итоге они получили в свое распоряжение бронетранспортеры, с которыми пришлось разбираться с нуля.