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Травматолог Руслан Калыбеков из Березовской больницы на Урале во время приема мобилизованного бойца нелицеприятно высказался в отношении специальной военной операции и политической ситуации в целом. Резкие слова врача задели мобилизованного, который обратился к председателю городского Союза ветеранов Афганистана Илюсу Акберову.

«Военнослужащий позвонил мне, я сказал, что это нельзя так оставлять. Он не прав. Высказывание врача задело и бойца, и меня. Человек должен своим делом заниматься, он не политик и не военный. Он пообещал, что никогда больше такого не скажет», – заявил Акберов.

В течение пяти дней в местной газете были опубликованы публичные извинения травматолога, поскольку на этом настоял оскорбленный мобилизованный, прибывший на Урал в отпуск.

«Я, Калыбеков Руслан Акимжанович, травматолог-ортопед, приношу свои искренние извинения участнику СВО за то, что в ночь на 30 сентября, находясь на дежурстве в приемном покое хирургического корпуса Березовской ЦГБ, будучи в плохом настроении, выразил нелицеприятное мнение о ситуации на Украине и об участниках СВО. Считаю свои действия неправильными, искренне прошу меня извинить, такого больше не повторится», – написал врач-травматолог в газете.

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