Городской суд Первоуральска 9 октября приговорил к лишению свободы в колонии общего режима сроком на три года 22-летнюю мошенницу Анну Замятину. Отмечается, что молодая женщина обманом вынудила пенсионерку передать ей 300 тысяч рублей. Она представилась сотрудницей МВД и сообщила, что ее дочь стала виновницей ДТП.

3 июня она позвонила 82-летней пенсионерке, представившись сотрудницей МВД, и сообщила, что ее дочь является участницей серьезного дорожно-транспортного происшествия. Женщина собрала все свои накопления в размере 300 тысяч рублей и передала их мошеннице.

Когда пенсионерка связалась со своей дочерью, то она заверила мать, что не является участницей никакой аварии. Тогда женщина обратилась к полицейским, которым удалось оперативно задержать молодую мошенницу.

При задержании Замятиной полицейские обнаружили у нее деньги на сумму 1 миллион 123 тысяч рублей, находившиеся в восьми свертках. Совершая преступные действия, женщина использовала маскировку, надевала белый парик и кепку.