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Авдеевское направление имеет стратегически важное значение для Украины, однако сейчас там складывается очень тяжелая для ВСУ ситуация, заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.

В беседе с журналистами киевского ТВ-канала «Эспрессо» он пояснил, что Авдеевку все еще контролируют украинские военные, но ВС РФ продолжают штурмы, из-за чего наблюдается весьма сложная обстановка.

На прошлой неделе в ходе визита в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады высокопоставленных военнослужащих о ситуации на наиболее важных для Киева направлениях. Центральное место в них занимала именно Авдеевка, что подтверждает стремление ВСУ любой ценой удержать контроль над этим населенным пунктом.

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