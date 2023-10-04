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Российские ВС ликвидировали белорусских наемников ВСУ, о чем сообщил в своем телеграм-канале украинский отряд спецназначения «Террор». На каком участке фронта был уничтожен противник, не сообщается.

Боевики выложили фото, на котором можно разглядеть разрушенный частный дом. Наемники из Белоруссии использовали его для временного размещения, передает “Московский комсомолец”.

«Вы выполнили последнюю боевую задачу на Востоке. Увидимся в Валгалле», – подписана фотография.

По снимку можно предположить, что наемники были ликвидированы ударом по Константиновке 1 октября. Тогда в оккупированном ВСУ городе были уничтожены склад с боеприпасами и несколько единиц вражеской техники на территории АТП 11409. В автопарке осуществлялось не только хранение, но и обслуживание боевых машин, проводились ремонтные работы.

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