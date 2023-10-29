Для Украины было бы очень выгодно, чтобы президентом Грузии вновь стал Михаил Саакашвили. Его бы Киев смог уговорить открыть второй фронт против России, заявил грузинский парламентарий Михаил Сарджвеладзе.

Глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции напомнил, что Украина отозвала из Грузии своего посла. Также она практически выдворила грузинскую дипмиссию из Киева.

«Все понятно, откуда все это и у кого какой интерес. Очень плохо выглядит, когда хорошие отношения между двумя странами принесли в жертву поддержке Саакашвили — вот в чем проблема», — цитирует Сарджвеладзе Sputnik Грузия.

Саакашвили, который по-прежнему находится в заключении и сильно болен, рвется все же заниматься политикой. Украина всеми силами поддерживает его рвение. В Киеве понимают, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области может пойти у него на поводу и вступить в противостояние с РФ.