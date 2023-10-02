В Благовещенске правоохранители задержали гражданку Китая, которая вшила в нижнее белье слитки золота и серебра, которые пыталась вывезти из России. Тг-канал Shot сообщил, что в отношении китаянки возбуждено уголовное дело.

Задержать контрабандистку удалось благодаря бдительности сотрудников таможни в Благовещенске. Они обратили внимание на необычные «выпуклости» в нижней части тела и решили провести личный досмотр.

Выяснилось, что женщина вшила в трусы золотые и серебряные слитки общим весом 439 граммов. За попытку их вывоза с территории России китаянка может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что через таможню в Чите гражданка КНР пыталась провезти почти 6 кг материала, похожего на нефрит. Она спрятала его на теле, примотав скотчем, но таможенники обратили внимание на куртку, которая странно топорщилась. Также женщина сильно нервничала, что сразу бросалось в глаза.