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Светская премьера художественно-документального фильма «Императрицы» состоялась в кинотеатре «Каро Октябрь». В прокат лента должна выйти 26 октября. В фильме рассказывается о жизни и правлении первых императриц Российской империи: Екатерине I, Анне Иоановне и Елизавете Петровне. Роль Елизаветы исполнила актриса Юлия Пересильд, Екатерину I сыграла Ксения Утехина, а Анну Иоановну воплотила на экране Анна Уколова. Режиссер проекта – Андрей Кравчук.

На премьеру картины Юлия Пересильд надела эффектный брючный костюм. Актриса появилась на ковровой дорожке в компании своего избранника Михаила Тройника и младшей дочери – Марии. Стоит отметить, что Мария в фильме «Императрицы» исполнила роль юной Елизаветы.

Михаил Тройник и Юлия Пересильд нежно держались за руки и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Ранее актриса рассказывала, что она очень сложный человек, предпочитающий одиночество. Но, по ее словам, Тройник смог найти к ней подход. Также Юлия рассказала, что познакомила своего избранника с дочерями.

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