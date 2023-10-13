В социальных сетях публикуют кадры масштабных акций поддержки Палестины, которые прошли по всему миру. На площадях Ирака, Ирана, Йемена, Египта, Иордании и других стран собрались десятки тысяч жителей, чтобы выразить свою солидарность палестинцам.

Тысячи жителей Иордании направились к границе с Израилем, чтобы выразить свой протест против действий ЦАХАЛ в отношении мирного населения Палестины. Десятки тысяч иракцев собрались на площади Тахрир в Багдаде в знак солидарности с палестинцами после призыва выйти на улицы от влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра.

В Тегеране и других иранских городах проходят массовые демонстрации в защиту палестинцев и с осуждением действий израильской армии в секторе Газа. К митингующим в столице Ирана присоединился командующий Корпусом Стражей Исламской революции Хоссейн Салами.

Митинги в поддержку Палестины прошли также в таких европейских странах, как Франция, Австрия, Германия, а также в Соединенных Штатах Америки.