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В аэропорту Лимасола на Кипре заметили юмориста Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) вместе с дочерью. При этом рядом с ними не было Аллы Пугачевой, певица бесследно исчезла, пишет «Московский комсомолец».

Шоумен прилетел на Кипр в рамках гастрольного тура по Европе. Он выступил в Лимасоле 20 октября, однако ни его дочь, ни Пугачеву с сыном в этом городе никто не видел. После этого Галкин уже с дочерью объявился в аэропорту.

Ранее средства массовой информации распространили данные о покупке Пугачевой апартаментов на Кипре. Но по словам специалиста по недвижимости по имени Татьяна, эту информацию журналисты вряд ли получили от риэлторов. Они не стали бы разглашать данные о приобретении апартаментов, чтобы не портить себе репутацию. Поэтому сообщение скорее всего является фейком.

О переезде Пугачевой и Галкина с детьми из Израиля на Кипр ранее заявлял и супруг певицы Лаймы Вайкуле. Он подтверждал информацию о приобретении звездным семейством недвижимости в Лимасоле.

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