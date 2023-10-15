На домах нескольких евреев в столице Германии появилась звезда Давида. Берлинская полиция расследует все эти случаи, а также экстренно усиливает меры безопасности объектов, являющихся собственностью еврейской общины.

Звезда Давида – символ, который в годы Второй мировой и холокоста нацисты крепили на грудь евреям. Из-за этого знака риск умереть существенно повышался. Именно поэтому сейчас проживающие в Берлине евреи высказывают опасения за свою жизнь и жизнь своих родственников.

Ранее глава немецкого МИД Нэнси Фезер заявила, что любые подстрекательства против евреев в стране будут моментально пресекаться. Также власти ФРГ намереваются использовать все методы, предусмотренные законодательством, чтобы выслать за пределы страны сторонников радикального движения ХАМАС.