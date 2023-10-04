В Алтайском крае 35-летний мужчина намеревался взорвать здание администрации Рубцовска. Управление ФСБ по региону сообщило, что теракт пресечен, а исполнитель уже задержан.

В Федеральной службе безопасности рассказали, что житель Челябинска приехал в Рубцовск по поручению запрещенной террористической организации, поддерживающей киевский режим. Он арендовал квартиру, на которой в ходе обыска были обнаружены материалы для изготовления взрывного устройства.

Для этой цели мужчина намеревался использовать самодельное взрывчатое вещество мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статьям 30 (часть 1), 205 (часть 1) и 221.1 (часть 1) Уголовного кодекса РФ. Обвиняемый арестован по решению суда, правоохранители продолжают расследование.