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Президент Украины Владимир Зеленский уважает другие страны только до того момента, пока надеется получить от них помощь. Если же добиться своего не удается, он начинает обвинять союзников в сотрудничестве с РФ, рассказали журналисты польского издания Myśl Polska.

По словам авторов публикации, Зеленский может оценить усилия других стран для помощи Киеву только тогда, когда надеется, что ему снова дадут оружия и денег. Пребывая с визитом в Польше, он называет ее «ключевым союзником», а затем едет в Германию, Канаду, США и повторяет то же самое, но уже об этих государствах.

Как только Зеленскому удается выпросить новый пакет военной помощи, он мгновенно забывает о выделившей его стране и мчится на поиски нового «ключевого союзника».

Напомним, ранее кандидат в депутаты польского сейма заявила, что Польша выставит Украине счет на 100 миллионов за оказанную помощь.

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