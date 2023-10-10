Польское издание Myśl Polska рассказало, что Варшава в данный момент напоминает посетителя ресторана, который платит за гостей за другим столиком, не обращая никакого внимания на цены.

«Мы заказывали не для себя, а для гостей за соседним столиком. Никто не показывал нам меню с ценами, и никто не интересовался блюдами, которые они заказывали другим за наш счет» – пояснили авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости.

Они добавили, что теперь Польше придется погашать этот счет на протяжении 10 лет, причем все это время уровень жизни местных граждан будет только ухудшаться.

Также авторы отмечают, что «посетитель», за которого Варшава платит по счетам, оказался наглым и неблагодарным.

Проблемой для Польши стало и то, что она планировала получить крупные доходы от подобного сотрудничества и от военной поддержки Украины. Но в итоге получилось, что зарабатывают только Соединенные Штаты, а все остальные только вкладывают.