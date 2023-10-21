Музей Кливленда пытается оставить себе статую Марка Аврелия

Художественный музей Кливленда судится с властями Нью-Йорка из-за конфискации обезглавленной бронзовой статуи, возможно изображающей Марка Аврелия, римского философа и императора (на фото). Источник: Associated Press.

Ордер, подписанный судьей на Манхэттене 14 августа, предписывал конфисковать статую, приобретенную музеем в 1986 году и которая являлась изюминкой коллекции древнеримского искусства в Кливлендском музее. В своем иске руководство музея утверждает, что статуя была приобретена законно и что у офиса окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга (его фото ниже) нет никаких юридических полномочий на ее арест.

Охота на украденные ценности

Ордер на изъятие древнеримской статуи был получен в рамках продолжающегося расследования в отношении контрабандной сети, участники которой украли предметы старины на раскопках в древнеликийском Бубоне (юго-запад Турции) и переправили их через Манхэттен в США, сообщил представитель офиса Брэгга. По данным окружной прокуратуры, 1,9-метровая статуя датируется 180–200 годами нашей эры и стоит $20 миллионов.

В иске, поданном в четверг (19 октября) от владельцев музея Кливленда, судье предлагается объявить, что музей является законным владельцем статуи, названной в иске «одним из самых значительных произведений в коллекции» музея, насчитывающей порядка 61 000 предметов. Согласно иску, сотрудники музея неоднократно заявляли окружному прокурору, что доказательств офиса манхэттенского прокурора о контрабандном происхождении статуи недостаточно, и предлагали другие способы расследования, но все эти предложения были отклонены.

В музее заявили, что также проконсультировались с экспертами, выразившими «серьезные сомнения» в верной идентификации статуи Марка Аврелия, отметив, что они полагают, что статуя может отображать неустановленного греческого философа.

Уже не император

Представитель Брэгга заявил, что офис прокурора рассматривает иск и «даст ответ в судебных документах». Он также отметил, что благодаря манхэттенской прокуратуре удалось успешно вернуть подлинным владельцам уже более 4600 предметов антиквариата, незаконно привезенных из других стран.

Представитель музея Кливленда (фото музея выше) Тодд Месек заявил, что не обсуждает текущие судебные разбирательства, но отметил, что руководство музея очень серьезно относится к вопросам происхождения всех предметов коллекции.

Безголовая статуя была убрана из экспозиционного зала еще в начале 2023 года, и музей изменил описание этого предмета древности на своем веб-сайте, переименовав статую в «Драпированную мужскую фигуру» вместо ранее указываемого Марка Аврелия.

Турция впервые предъявила претензии по поводу этой статуи в 2012-м, опубликовав список из почти двух десятков предметов, представленных в коллекции музея Кливленда, которые, по словам официальных лиц Турции, были украдены с мест раскопок в Бубоне и других территорий. Представители музея тогда заявили, что турецкие власти не предоставили исчерпывающих доказательств того, что статуя была украдена в Бубоне.

В последние годы прокуратура Манхэттена работала над репатриацией сотен предметов, ранее незаконно вывезенных из таких стран, как Турция, Греция, Израиль и Италия. Пока неясно, кто может стать объектом расследования дела о статуе, изъятой в Кливленде.

Марк Аврелий правил Древним Римом с 161 по 180 год н. э. и был философом-стоиком, чьи произведения, в частности его «Размышления», продолжают изучаться на протяжении многих веков.

Древнеримская или древнегреческая статуя изображает мужчину в развевающихся одеждах, держащего одну руку перед собой в царственной позе.