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На Камчатке произошла трагедия с туристкой из Москвы. Во время купания в банном чане на Халактырском пляже в Петропавловске-Камчатском умерла 22-летняя девушка. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, ночью 2 октября москвичка, отдыхающая на Халактырском пляже, в состоянии алкогольного опьянения решила искупаться в горячей воде.

После того, как девушка залезла в банный чан, она потеряла сознание и перестала подавать признаки жизни. Прибывшая на место вызова бригада скорой помощи не смогла ничем помочь, так как девушка уже была мертва. Медики констатировали смерть 22-летней жительницы Москвы.

По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все детали и причины произошедшего. Тело погибшей москвички будет передано на судебно-криминалистическую экспертизу для установления точной причины смерти.

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