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Иск в Пресненский суд Москвы подал 21-лентний студент одного из столичных вузов из-за сгоревшего автомобиля Lamborghini, который парень взял в аренду в автосалоне. Об этом со ссылкой на адвоката Марка Мина сообщает издание «Коммерсантъ».

Известно, что между студентом Кириллом Семеновым и автосалоном на Новом Арбате 4 августа был заключен договор аренды автомобиля Lamborghini Aventador S Roadster. Данный автосалон специализируется на сдаче в прокат элитных и спортивных автомобилей с диапазоном цен от 20 до 200 тысяч рублей в сутки.

Семенов неоднократно брал в аренду спортивные автомобили в данном автосалоне, являясь постоянным клиентом. Однако в этот раз с автомобилем начались проблемы, буквально сразу после выезда из салона. Сотрудники ГАИ остановили авто за отвалившуюся подсветку госномера, а уже на следующий день Семенов не смог завести арендованную Lamborghini у ГУМа.

Приехавшие на место сотрудники автосалона по звонку Семенова завели автомобиль, использовав для этого аккумулятор от другого автомобиля. Но уже через пару часов автомобиль загорелся. Студент заявил, что в пожаре сгорели все его документы и 1,7 миллиона рублей наличными.

При этом представители автосалона потребовали от Семенова возместить стоимость автомобиля. Машина была ввезена на территорию РФ в 2022 году. Ее оценочная стоимость составляет 35 миллионов рублей, но застрахована она была только на 17,5 миллионов. Разницу пытаются взыскать с Семенова. Однако адвокат студента обратился к экспертам, которые установили, что причина возгорания авто не была связана с действиями водителя.

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