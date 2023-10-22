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Мастер боевых искусств Игорь Михневич рассказал «Мосленте», как работал тренером в российской столице в 90-х годах прошлого столетия.

Он переехал в Москву из Минска и приступил к тренировкам. При этом Михневич не подозревал, что преподавал боевые искусства бандитам. Ему нужны были деньги на оплату съемного жилья и на жизнь, поэтому тренировки продолжались. Но только до одного вопиющего случая.

Однажды ученики решили выразить благодарность тренеру и преподнесли ему подарок. В роли которого выступили несовершеннолетние девочки.

«Поблагодарить захотели за науку. И своим в доску признать. Это был такой удар… Я прямо ошалел», — рассказал мастер боевых искусств.

Он отметил, что именно тогда узнал, с кем имеет дело. И сразу же прекратил тренировки, несмотря на то, что деньги нужны были по-прежнему.

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