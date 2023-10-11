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Двое жителей Сахалина стали жертвами мошенников, специализирующихся на лжетрейдинге. Мужчины решили податься в инвесторы, но лишь потеряли около 7 миллионов рублей.

В Охинском районе на удочку мошенников попался 64-летний местный житель. Объявление о заработке на инвестициях он увидел в Сети. Мужчина установил платформу для работы и прошел процедуру регистрации.

После этого ему позвонил «трейдер», который предложил ввести в систему 12 тысяч рублей. Мужчина совершил целый ряд сделок, вкладывая все новые средствам и действительно неплохо заработал. Вот только вывести ни прибыль, ни собственные средства ему не дали. Лжетрейдер заявил, что сперва нужно отменить «кредитное плечо», для чего средства должны быть переведены на указанные счета.

Стал жертвой мошенников и 60-летний житель Сахалина. Он после разговора с трейдером вдохновился будущими доходами и взял семь кредитов в банках. Общая их сумма составила 4,4 млн рублей. Чтобы купить акции, мужчина отправил эти деньги на указанный счет, после чего лжетрейдеры просто испарились.

По этим эпизодам региональным СУ Следственного комитета уже возбуждены уголовные дела.

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