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Российские ВС легко расправляются с западной техникой, используемой украинскими войсками. Это вынуждает противника менять тактику буквально на ходу, отправляя на штурмы пехоту безо всякого прикрытия, пишет издание Modern Diplomacy.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, пояснили, что «мясные штурмы», к которым скатываются ВСУ, приводят к огромным потерям личного состава. Российская артиллерия работает интенсивно и точно, поэтому без бронетехники украинские войска оказываются уязвимыми перед ней.

При этом как европейские, так и американские боевые машины плохо зарекомендовали себя на поле боя. Фактически, они превратились в легкие мишени не только для артиллерийских орудий и ПТРК, но и для барражирующих боеприпасов «Ланцет» и ударных вертолетов. Помимо этого, много техники подрывается на российских минах, с которыми Киев ничего не может сделать вот уже пятый месяц подряд.

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