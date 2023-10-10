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Участница конкурса красоты «Мисс Россия – 2023» Анастасия Теретина, уроженка Ижевска, не смогла получить главный титул. Девушка вошла в десятку финалисток, однако победу удержать ей не удалось. Финальный этап «Мисс Россия – 2023» прошел 8 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Анастасия прошла в десятку лучших красавиц нашей страны. В Финале она пыталась поразить членов жюри своим архитектурным проектом под названием «Дом Мисс Россия». Девушка является дипломированным архитектором. Конкурсантка рассказала, что любит заниматься йогой, увлекается медитацией, также рисует.

Главный титул завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Кроме звания «Мисс Россия – 2023» и короны девушка получила 1 миллион рублей. Также Маргарита Голубева может теперь представлять нашу страну на международных конкурсах: «Мисс Мира», «Мисс Вселенная». Звание «Вице-мисс Россия – 2023» получили конкурсантка из Якутии Любовь Хохлова и участница из Тольятти Елизавета Дудина.

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