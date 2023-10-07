Украинские ВС предприняли попытку удара по Крыму переделанной для поражения наземных целей ракетой ЗРК С-200, сообщили в министерстве обороны РФ.

Боезаряд до полуострова не долетел, дежурные силы противовоздушной обороны своевременно обнаружили его и сбили. По предварительным данным, в результате перехвата жертв и пострадавших нет.

Рано утром боевики ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием оперативно-тактических ракет «Точка-У». Кроме того, по региону наносились удары из РСЗО «Град», один человек погиб.

В пятницу также пресечено несколько попыток атаковать Крымский полуостров морскими беспилотниками. Все они уничтожены кораблями Черноморского флота, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.