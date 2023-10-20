На протяжении всей последней недели ВСУ пытались захватить плацдармы на островах под Херсоном и на левобережье Днепра, однако сделать это им не дали российские военные. Киев понес большие потери в живой силе и технике.

Минобороны России сообщает, что 36-я и 38-я бригады морской пехоты ВСУ потеряли около 345 боевиков. Кроме того, российская артиллерия и авиация уничтожили 38 автомобилей, 48 плавсредств, на которых противник пытался форсировать Днепр, и 11 артиллерийских орудий.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, действия ВСУ под Херсоном – это попытка к зиме захватить плацдарм, чтобы занять выгодные позиции на островах. Это дало бы Киеву возможность постоянно держать ВС РФ в напряжении. Однако сейчас наблюдается обратная ситуация, так как боевики после высадки с лодок моментально попадают под интенсивный обстрел.