Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 27 октября возле собственного дома на бывшего украинского депутата Олега Царева в Ялте было совершено покушение. По предварительным данным, оппозиционный украинский политик находится в реанимации в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Специальный корреспондент «МК» рассказала о ялтинском доме Царева, в котором ей удалось побывать еще до начала СВО.

«Он приобрёл этот санаторий ещё до 2014 года. Но в порядок его не приводил, так как раньше не относился к нему как к бизнесу. Там отдыхали рабочие его украинских предприятий, но после переворота в Киеве он ушёл из Украины буквально “пустой”, без ничего – как мужчина при разводе, и только тогда стал зарабатывать на своих крымских активах. Ещё в Алуште у него гостиница. Сделал все на отлично. И жил в Ялте уже постоянно», – отметила спецкор.

Бывший депутат Верховной рады имел собственную службу безопасности, состоящую в основном из спортсменов, а не профессионалов. При этом на территорию пансионата, где находился дом политика мог проникнуть любой желающий. При этом Царев очень любил гулять в парковой зоне пансионата, где растут посаженные еще до революции деревья.

Вам может понравиться

Туристку из ФРГ назвали королевой популярного турецкого отеля

Турецкое издание Haber Turk опубликовало материал о 61-летней туристке из Германии Сабине Дэниелс, которая получила звание «королева отеля». Отмечается, что женщина на протяжение девяти лет селилась в одном и том

В сериал «Букины» вернется друг Гены, но не Толик Полено

Актер Кирилл Кондратов появится в продолжении сериала «Счастливы вместе». Он вновь будет играть роль друга Гены Букина и продолжит работать все в том же магазине обуви. Сам Кондратов рассказал, что

«МК»: подруга Пугачевой Аксенова заявила, что певица поддерживает связь с Россией

Алла Пугачева после отъезда из Израиля не хочет раскрывать свое местонахождение. Делает она это исключительно ради безопасности всей семьи, считает близкая подруга певицы Любовь Аксенова. По ее мнению, многие люди