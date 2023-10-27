В ночь на 27 октября возле собственного дома на бывшего украинского депутата Олега Царева в Ялте было совершено покушение. По предварительным данным, оппозиционный украинский политик находится в реанимации в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Специальный корреспондент «МК» рассказала о ялтинском доме Царева, в котором ей удалось побывать еще до начала СВО.

«Он приобрёл этот санаторий ещё до 2014 года. Но в порядок его не приводил, так как раньше не относился к нему как к бизнесу. Там отдыхали рабочие его украинских предприятий, но после переворота в Киеве он ушёл из Украины буквально “пустой”, без ничего – как мужчина при разводе, и только тогда стал зарабатывать на своих крымских активах. Ещё в Алуште у него гостиница. Сделал все на отлично. И жил в Ялте уже постоянно», – отметила спецкор.

Бывший депутат Верховной рады имел собственную службу безопасности, состоящую в основном из спортсменов, а не профессионалов. При этом на территорию пансионата, где находился дом политика мог проникнуть любой желающий. При этом Царев очень любил гулять в парковой зоне пансионата, где растут посаженные еще до революции деревья.