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США не нравятся удары ВСУ по российской территории, но решение об их нанесении должна принимать Украина, заявил руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен. Этим он фактически разрешил Киеву атаковать западными ракетами любую точку России.

Обозреватель Дмитрий Попов в издании «Московский комсомолец» написал, что Соединенные Штаты все больше наглеют в своей политике относительно конфликта. Совсем еще недавно они размышляли, нужно ли отправлять в Киев ракеты ATACMS, а сегодня говорят о возможности нанесения ударов по России любым западным вооружением.

Кроме того, на Украине появились немецкие военнослужащие, которые были уничтожены вместе с танком «Леопард».

«Отношения России и Запада все еще продолжаются в режиме варки лягушки. Они все время, но постепенно, прибавляют газу, а мы все ждем, что газ у них кончится. Пора выпрыгивать. Не кончится у них газ. Сами же поставляем», – рассказал эксперт.

Также он напомнил высказывание зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможности России в ответ на поставку ракет Taurus на Украину нанести удары по тем предприятиям Германии, где эти боезаряды производят. Но пока это только слова, никак не преобразующиеся в реальные действия.

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