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Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник напомнил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о желании возобновить ядерный статус спровоцировали начала специальной военной операции. Также он добавил, что ВСУ ни в коем случае нельзя предоставлять возможность получить ядерное оружие.

Посол уверен, что Киев моментально применит ЯО, как только получит его в свое распоряжение. И предотвратить этого не сможет никто.

«Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют», — цитирует Мирошника агентство ТАСС.

Политик добавил, что как бы украинские власти не возмущались лишением Украины ядерного статуса в начале 90-х годов прошлого столетия, а это было верное решение. Потому что сегодня опаснейшее вооружение способное убить сотни тысяч человек всего одной атакой, оказалось бы в руках «обезьяны с гранатой».

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