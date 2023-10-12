Украинское правительство решило сократить социальные программы. В первую очередь, киевский режим будет экономить на людях с инвалидностью, включая украинских солдат, получивших травмы в ходе боевых действий.

С 2025 года на Украине планируют отменить такое понятие, как «инвалидность». Вместо этого будет введен новый термин – «потеря функциональности». Как заявил глава украинского Министерства здравоохранения Виктор Ляшко, Украина будет отказываться от ранее существующей «постсоветской модели». По его словам, необходимо возвращать людей в экономическое состояние, а не гнаться «за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации».

Получается, что часть населения, имеющая инвалидность и не способная самостоятельно себя прокормить из-за своей нетрудоспособности, после принятия новых законов может лишиться существующих ныне пенсий и выплат. Выходит, что эта категория людей будет вынуждена искать работу, если, конечно, она найдется.