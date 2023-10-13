В новом видео, опубликованном в Сети, Минобороны РФ наглядно продемонстрировало эффективную боевую работу самоходных артиллерийских установок «Мста-С». На кадрах запечатлено уничтожение вражеских позиций на Купянском направлении.

Снаряды российской САУ, которые наводятся беспилотными аппаратами, попадают точно по технике ВСУ, скоплениям живой силы, фортификационным сооружениям и тяжелым боевым системам.

Самоходные гаубицы «Мста-С» ведут огонь с дистанции в 30 километров, используя осколочно-фугасные и фугасные снаряды, а также корректируемые высокоточные боезаряды «Краснополь».

При этом они успешно атакуют противника как с открытых, так и закрытых позиций, бьют по врагу прямой наводкой. Экипажи САУ после выполнения боевых задач оперативно передислоцируются на другое место, чтобы не попадать под ответный огонь ВСУ.