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На Артемовском направлении российские FPV-дроны успешно громят позиции ВСУ, сообщает Минобороны. Военное ведомство опубликовало видеозапись одной из атак беспилотников на живую силу противника.

БПЛА с закрепленными на них боеприпасами запускали военнослужащие Воздушно-десантных войск.

«Оператор, управляющий дроном при помощи специальных VR-очков, обнаружил одного из украинских боевиков, ведущего огонь из своего окопа в направлении наших позиций из стрелкового оружия. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона точно в цель», – рассказали в Минобороны.

На кадрах показан не только запуск беспилотников, но и уничтожение вражеских позиций в лесополосе.

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