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Брайан Джонсон, известный миллиардер и сторонник идеи бессмертия, поделился результатами своего процесса омоложения. Чтобы продемонстрировать успех, он опубликовал фотографию с голым торсом, держа в руках гирю, в социальной сети X (предыдущее название Twitter).

В посте Джонсон выразил отношение к критикам, которые сомневаются в его способности омолодиться, используя слова: «Палки и камни могут переломать мне кости, но ненависть меня только подпитывает». Он намекнул на скептиков, которые не верят в его возможности.

Брайан Джонсон также поделился информацией о своей плотности костей, утверждая, что они сравнимы с костями персонажа Росомахи (Wolverine). По его словам, результаты измерений выявили максимальную плотность костной ткани, что обычно характерно для лишь 0,02 процента 30-летних. При этом ему уже 45 лет, и в этом возрасте обычно наблюдается снижение плотности костей.

Чтобы замедлить процесс биологического старения, Брайан Джонсон тратит значительные средства. Он делает различные процедуры, такие как переливание крови от своего 17-летнего сына, сидит на необычных диетах и вкалывает жир молодых доноров себе в лицо.

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