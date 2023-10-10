Актер и телеведущий Михаил Шац (внесен в Минюстом в список иноагентов в РФ) покинул территорию Израиля в день начала вооруженного конфликта. Он разместил видеообращение на своей странице в популярной социальной сети, в котором рассказал, почему вылетел из страны в день начала боевых действий.

Шац написал, что буквально за 20 минут до начала событий в Израиле он вылетел по делам в одну из стран Европы. Артист сообщил, что вернулся в Израиль через три дня. Шац заявил, что намерен разными способами помогать жителям Израиля, например, заниматься волонтерской деятельностью. О возможности участия в боевых действиях актер упоминать не стал.

Михаил Шац является гражданином Израиля с 2016 года. В эту страну он переехал после начала спецоперации ВС России на Украине. Он неоднократно публично осуждал СВО. В сентябре 2022 года Михаил Шац был признан Минюстом иностранным агентом в России. Актер пытался отменить этот статус через суд, но его усилия оказались безуспешными.