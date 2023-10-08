На одной из парковок у многоквартирного дома в Красноярске мигранты устроили массовую драку. Для выяснения отношений мужчины использовали ножи и бейсбольные биты. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы авторами Телеграм-канала «ЧП Красноярск».

Сообщается, что группа мужчин устроила массовое побоище на парковке у многоквартирного дома, расположенного по улице Караульная 82. Очевидцы сообщают, что один из мужчин был вооружен бейсбольной битой, а у других в руках были замечены ножи. При этом все мужчины по внешнему виду напоминали людей, прибывших из ближнего зарубежья.

Один из мужчин нанес несколько ударов бейсбольной битой другому мужчине, одетому в клетчатою рубашку. При этом в побоище принимало участие около 10 человек. Местные жители, наблюдавшие за потасовкой, сообщили об инциденте в полицию. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то участники драки уже разошлись. В настоящий момент их разыскивают для выяснения причин потасовки.