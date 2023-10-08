Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На одной из парковок у многоквартирного дома в Красноярске мигранты устроили массовую драку. Для выяснения отношений мужчины использовали ножи и бейсбольные биты. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, были опубликованы авторами Телеграм-канала «ЧП Красноярск».

Сообщается, что группа мужчин устроила массовое побоище на парковке у многоквартирного дома, расположенного по улице Караульная 82. Очевидцы сообщают, что один из мужчин был вооружен бейсбольной битой, а у других в руках были замечены ножи. При этом все мужчины по внешнему виду напоминали людей, прибывших из ближнего зарубежья.

Один из мужчин нанес несколько ударов бейсбольной битой другому мужчине, одетому в клетчатою рубашку. При этом в побоище принимало участие около 10 человек. Местные жители, наблюдавшие за потасовкой, сообщили об инциденте в полицию. Однако, когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, то участники драки уже разошлись. В настоящий момент их разыскивают для выяснения причин потасовки.

Вам может понравиться

В Челябинске представившиеся ФСБ мошенники заставили пенсионерку поджечь военкомат

В самом центре Челябинска 68-летняя женщина попыталась поджечь областной военный комиссариат. Преступление предотвратил экипаж ДПС, который дежурил неподалеку, передает «КП-Челябинск» со ссылкой на собственный источник. Вечером 7 октября пожилая женщина

Кейт Миддлтон придется расстаться с супругом из-за принца Джорджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям в скором времени временно разъедутся на длительный период. Причиной этой временной разлуки стала необходимость в семейной поддержке и заботе для их сына, Джорда, который в

Выяснилось, почему Лепс и Билан не выступят на концерте в честь Юрия Шатунова

Организатор трибют-концерта, приуроченному к 50-летию скончавшегося в прошлом году певца Юрия Шатунова Сергей Фадеев раскрыл причины, по которым в мероприятии не будут участвовать Дима Билан и Григорий Лепс, передает издание