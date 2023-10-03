Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обладательницей титула «Супермодель Вселенной – 2023» стала россиянка Ирина Кирсанова. Красавица из России является не просто обладательницей главного титула международного конкурса красоты, но и мамой двоих детей. Ирине Кирсановой 36 лет. О своей победе Ирина сообщила на страничке популярной социальной сети.

Финал конкурса «Супермодель Вселенной – 2023» прошел 30 сентября в Малайзии, в Куала-Лумпуре. Россиянка стала победительницей. Второе место заняла Алина Грушко, также россиянка, однако она представляла Республику Молдову. Третье место было отдано участнице из Нидерландов – Тио Юдит Хофхейзен.

Отмечается, что по политическим причинам Кирсанова представляла не страну Россию, а Москву. По словам победительницы, на конкурсе она не испытывала какого-либо дискомфорта или негатива в свою сторону. К ней относились хорошо, никакого напряжения она не почувствовала. Ирина Кирсанова ранее представляла Россию на конкурсе «Миссис Мира» в 2015 году.

Вам может понравиться

Лера Кудрявцева вспомнила, как супруг сделал ей предложение

Российская телеведущая Лера Кудрявцева во время эфира телепередачи «Звезды сошлись» рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего супруга – хоккеиста Игоря Макарова. Кудрявцева отметила, что помолвка получилась очень

Дрон ВСУ пытался атаковать аэропорт в Сочи

Беспилотный аппарат ВСУ пытался ударить по аэропорту Сочи, в связи с попыткой террористического акта все рейсы отменены. Дрон Mugin-5, который предположительно был использован боевиками ВСУ для атаки, сбила система противовоздушной

Сезон по фигурному катанию открылся со скандалом

Полноценный старт нынешнего сезона по фигурному катанию начнется уже в октябре. Однако еще до начала масштабных соревнований уже не обошлось без скандала. Два фигуриста получили отказ в выступлении под песни