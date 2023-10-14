Популярная турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся своей ролью Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», снялась в ролике для Vogue в довольно откровенном образе. Снимками и видео актриса поделилась на своей страничке в популярной социальной сети.

На видеозаписи 40-летняя звезда «Великолепного века» позировала перед зеркалом в светлых джинсах, без блузки и бюстгалтера. На шее актрисы было надето длинное жемчужное ожерелье. Далее в ролике она предстала уже в полосатом джемпере с надписью: «Vogue».

Поклонники актрисы засыпали ее массой восхищенных комментариев. «Какая красивая!», «Богиня», «Невероятно красивая», «Выглядите моложе своих лет», «Очень эффектная», – написали пользователи соцсетей.

Мерьем Узерли мировую славу приобрела благодаря роли Хюррем-султан в «Великолепном веке». Однако актриса снималась и в других турецких проектах, таких как «Королева ночи», «Другая сторона», «Улей». Актриса воспитывает двоих детей. В 2014 году она родила дочку, которую назвала Ларой от турецкого бизнесмена Джана Атеша, с которым рассталась со скандалом еще до рождения ребенка. В 2021 году она стала мамой во второй раз – родила девочку Лили Кои.