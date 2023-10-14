Жертв и разрушений в результате падения уничтоженных системой ПВО беспилотников над Сочи нет. Оба дрона ВСУ упали в Черное море, рассказал мэр города Алексей Копайгородский.

Он напомнил, что дежурная система ПВО сработала в 7:10 Она уничтожила два вражеских дрона недалеко от побережья Сочи. Разрушений и пострадавших нет.

«На курорте все спокойно, спасибо всем нашему силовому блоку. Угрозы для здоровья и жизни гостей и местных жителей нет», — сообщил мэр Сочи.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Адлера слышали несколько взрывов. Кроме того, в городе ненадолго выключался свет. В Сочи была временно приостановлена работа местного аэропорта, но к 8 часам он уже работал в нормальном режиме.