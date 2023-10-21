Вошедшие в состав России территории – это уже не Украина, признал киевский мэр Виталий Кличко в своем комментарии на тему выборов во время объявленного властями военного положения.

Он заявил, что представителей этих регионов в парламенте не будет. Кроме того, голосовать жители освобожденных территорий тоже не станут, поэтому совершенно непонятно, как их учитывать, если Киев все же объявит о проведении выборов.

Сам Кличко негативно оценил стремление провести выборы на Украине сейчас. Он заявил, что подобное решение может стать причиной окончательного развала страны, так как политики устроят нешуточную борьбу за власть.

Действующее законодательство Украины запрещает проведение выборов во время военного положения. Однако парламент имеет возможность внести в него изменения. Не исключено, что Верховная рада сделает это под давлением Запада.