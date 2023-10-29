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Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что для жителей европейских стран нет гарантий, что грядущая зима не будет очень холодной. «Пусть утешают себя тем, что они навсегда преодолели зависимость от энергии из ненавистной России», – написал Медведев на своей странице в популярной социальной сети.

Зампред отметил, что жителям ЕС предстоит столкнуться с еще большим ростом тарифов, а американский сжиженный газ также не является панацеей. По его словам, еще пару лет назад у европейцев «была сытая жизнь», однако их правительство окончательно отказалось от ценовой политики, обеспечивающей стабильность.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Европа стоит на грани окончательного вырождения, ведь пошла на поводу у Вашингтона и сделалась злейшим врагом России. Также зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Европейский союз потерял в лице России своего долгосрочного стратегического партнера.

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