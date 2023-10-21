Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Медсестра с позывным «Метель» спасла жизнь российскому солдату, закрыв его от обстрелов противника своим телом. Она рассказала, что в начале штурма хотела, как и все, спрятаться в блиндаже, но все же осталась с раненым бойцом.

Парамедик пояснила, что противник начал обстрел из 152-миллиметровых орудий и все бросились к блиндажу, чтобы не попасть под огонь.

«В этой суматохе я тоже побежала за всеми, собиралась прыгнуть в блиндаж. Разогналась, но увидела, что там глубина метра два и, если я прыгну в этом тяжелом бронежилете, то я переломаю себе все ребра. Поэтому я остановилась и побрела обратно к машине», – рассказала «Метель».

Через 7 месяцев после этого эпизода медсестра встретилась со спасенным ею бойцом. Он рассказал ей детали произошедшего, так как сама «Метель» действовала интуитивно и почти ничего не помнила.

Военнослужащему сделали 12 операций и его жизни уже ничего на угрожает. Он рассказал, что медсестра закрыла его от огня и только благодаря этому ему удалось выжить.

Всего с начала СВО парамедик спасла жизни 60 бойцов. Она рассказала, что 38 из них она знает, а остальные – это те, кто проходили мимо ее “точки”, получали первую помощь и продолжал участвовать в бою.

Вам может понравиться

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области рано утром 19 октября. «РБК-Украина» сообщает, что около 5:00 в регионе была объявлена воздушная тревога, которая длилась около получаса. За это

Newsweek: Украина упустила свой шанс захватить российские территории

Киев имел шанс захватить российские территории на протяжении лета и половину осени, однако утратил его. Совсем скоро контрнаступление ВСУ придется остановить из-за погодных условий, пишет издание Newsweek. Стратегический аналитик Гаагского

Iltalehti: звезде «Евровидения» угрожают за выброшенный со сцены флаг Украины

Выбросивший со сцены флаг Украины финский рэпер Käärijä стал получать угрозы, рассказало издание Iltalehti. Инцидент произошел 15 октября на концерте в Эстонии. Во время выступления зрители бросили на сцену украинский