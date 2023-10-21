Медсестра с позывным «Метель» спасла жизнь российскому солдату, закрыв его от обстрелов противника своим телом. Она рассказала, что в начале штурма хотела, как и все, спрятаться в блиндаже, но все же осталась с раненым бойцом.

Парамедик пояснила, что противник начал обстрел из 152-миллиметровых орудий и все бросились к блиндажу, чтобы не попасть под огонь.

«В этой суматохе я тоже побежала за всеми, собиралась прыгнуть в блиндаж. Разогналась, но увидела, что там глубина метра два и, если я прыгну в этом тяжелом бронежилете, то я переломаю себе все ребра. Поэтому я остановилась и побрела обратно к машине», – рассказала «Метель».

Через 7 месяцев после этого эпизода медсестра встретилась со спасенным ею бойцом. Он рассказал ей детали произошедшего, так как сама «Метель» действовала интуитивно и почти ничего не помнила.

Военнослужащему сделали 12 операций и его жизни уже ничего на угрожает. Он рассказал, что медсестра закрыла его от огня и только благодаря этому ему удалось выжить.

Всего с начала СВО парамедик спасла жизни 60 бойцов. Она рассказала, что 38 из них она знает, а остальные – это те, кто проходили мимо ее “точки”, получали первую помощь и продолжал участвовать в бою.