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Популярный российский певец Дима Билан был госпитализирован с диагнозом бронхит. Мама артиста Нина Белан оценила угрозу его здоровья, как «очень серьезную» в беседе с корреспондентом «360».

«Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться», – рассказала мама певца.

Нина Белан выразила надежду, что заболевание ее сына не приведет к осложнениям, например, воспалению легких. Напомним, что новость о госпитализации Димы Билана с диагнозом бронхит появилась 11 октября. В связи с болезнью артисту пришлось отменить ближайшие концерты.

«У него обычно осложнение идет на легкие, поэтому это опасно. Воспаление легких было уже, и не один раз. Приходится в больнице долго быть. Боимся мы этих болезней», – резюмировала мама Билана.

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