Актер Андрей Бурковский в США уехал, чтобы получить образование и вернуться в Россию. Он не принимал участие ни в одном американском спектакле и очень скучает за домом, рассказала мать бывшего квнщика.

Также она заявила, что Бурковский ни разу ни сказал ничего плохого о России. Напротив, он воздерживается от каких-либо высказываний.

«Он поэтому и воздерживается от комментариев, потому что за него всё уже придумали и сказали от его имени. Глупо опровергать выдумки», — пояснила мать актера.

Также она сообщила, что Бурковский хочет стать режиссером и вернуться в Россию. Он поддерживает с матерью хорошие отношения, созванивается с ней по два раза в день, рассказывая о жизни в США.

Напомним, ранее прошли слухи, что актер вернулся в РФ ради съемок в новом сезоне сериала «Медиатор».