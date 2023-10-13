Тур рок-группы «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной может быть отменен. В Йошкар-Оле концерта уже не будет, что вызвало недовольство певицы, назвавшей действия властей республики Марий-Эл диверсией.

Тг-канал Mash сообщил, что требования отменить концерты звучат в разных городах страны из-за появления новой песни Арбениной с призывом уничтожить движение ХАМАС. Также, согласно информации из различных источников, рок-исполнительница ранее осуждала присоединение Крыма и специальную военную операцию, якобы выступала перед боевиками националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) в 2022 году.

Помимо этого, Арбенина отказалась выступать на Донбассе. В республике Марий-Эл приняли решение отменить ее концерты. Также возможность отмены рассматривают Уфа, Сургут и Новосибирск.