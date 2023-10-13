Украинские боевики на Купянском направлении пытаются обороняться с использованием советских танков 50-летней давности. Такие боевые машины были замечены у села Синьковка, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что танки Т-55 видимо были сняты с длительного хранения. При этом по их состоянию видно, что Киев проводил капитальный ремонт и модернизацию бронетехники советского образца.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил Запад в «слишком медленных» поставках оружия и техники. По его словам, украинские ВС на 9 месяцев отстают от составленного неизвестно кем графика именно из-за США и Европы, которые тянут с отправкой вооружений в Киев. По его словам, армия получала оружие через 2-3 месяца, хотя его обещали прислать на протяжении нескольких недель.