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Российские артиллеристы во взаимодействии с ударным беспилотным аппаратом ликвидировали колонну военной техники ВСУ на Краснолиманском направлении.

Движение колонны рядом с Серебрянским лесничеством обнаружили разведывательные БПЛА, операторы которых передали координаты артиллеристам. Также противника атаковал ударный беспилотник. Сперва был уничтожен бронетранспортер, который шел впереди и обеспечивал прикрытие для пяти грузовиков.

Еще один БТР попытался развернуться и уехать из-под огня, но помешал автомобиль, подорвавшийся на мине. В результате артиллерия разгромила всю колонну целиком.

ВСУ оставили попытки прорыва на Краснолиманском направлении и сейчас пытаются укреплять линию обороны у населенных пунктов Торское и Терны. Они опасаются, что ВС РФ перейдут в наступление и вернут Красный лиман под свой контроль.

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